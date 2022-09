Zema ou Kalil? Confira todos os candidatos ao governo de Minas

Apesar da polarização entre Romeu Zema e Alexandre Kalil, o estado de Minas Gerais tem dez nomes ao páreo nas eleições deste ano (foto: Arte EM) Segundo maior colégio eleitoral do Brasil, o estado de Minas Gerais registrou dez nomes como candidatos ao governo estadual no pleito deste ano. Dentre eles, cinco homens e cinco mulheres concorrem à liderança do Palácio Tiradentes. Apesar da antiga polarização entre PT e PSDB no estado, apenas o partido tucano lançou candidatura neste pleito, o ex-secretário de Saúde, Marcus Pestana.





O PT está apoiando Alexandre Kalil (PSD), que aparece em segundo lugar nas últimas e principais pesquisas de intenção de voto e o candidato à reeleição, Romeu Zema (Novo), lidera.

Confira abaixo, em ordem alfabética, a lista completa de candidatos ao governo do estado de Minas Gerais.

Alexandre Kalil (PSD)

Candidato de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o governo de Minas, Alexandre Kalil tem 63 anos, é ex-prefeito de Belo Horizonte (MG), ficando no cargo até março deste ano. Venceu a disputa pela prefeitura de BH em 2016 e foi reeleito em 2020, no primeiro turno. Antes de se tornar político, Kalil foi presidente do clube de futebol Atlético Mineiro por seis anos.

Carlos Viana (PL)

Carlos Alberto Viana , 59 anos, é formado em jornalismo e é conhecido por sua atuação na TV e na rádio. Atualmente, é senador por Minas Gerais. Filiou-se em dezembro do ano passado ao MDB, mas migrou para o PL em abril para se juntar ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Viana, que era líder de governo do presidente no Senado, é o candidato ao governo de Minas Gerais apoiado por Bolsonaro e conta com isso para conseguir votos. O candidato a vice em sua chapa é Coronel Wanderley (PL).

Cabo Paulo Tristão (PMB)

Nascido em Juiz de Fora (MG), Paulo Tristão Pinto , conhecido como Cabo Tristão, 36 anos, é policial militar. O cabo foi candidato a deputado federal em 2018, mas não obteve sucesso. Ficou conhecido por ajudar o presidente Jair Bolsonaro (PL) no episódio da facada em 2018. Tristão é candidato a governador de Minas Gerais em 2022 pelo Partido da Mulher Brasileira.

Indira Xavier (UP)

Coordenadora nacional do Movimento de Mulheres Olga Benário e da Casa de Referência da Mulher Tina Martins, que atende mulheres vítimas de violência em Belo Horizonte, Indira Ivanise Xavier , 37 anos, nasceu em Maceió (AL) e iniciou a militância no movimento estudantil. Se tornou ativista em defesa dos direitos humanos e do Sistema Único de Saúde (SUS). Indira Xavier é candidata ao governo de Minas Gerais e, na ocasião, declarou patrimônio de R$ 136 (um depósito bancário).

Lorene Figueiredo (PSOL)

Lorene Figueiredo tem 56 anos, é natural do Rio de Janeiro e atua como professora universitária. Formada em história, com doutorado em Política Pública e Educação, foi anunciada como candidata a governadora de Minas Gerais em 2022 pelo PSOL. Ela foi candidata à prefeitura de Juiz de Fora em 2020, mas não obteve sucesso. Nas eleições de 2022, declarou patrimônio de R$ 123,5 mil. A candidata a vice em sua chapa é Ana Azevedo (PSOL).

Lourdes Francisco (PCO)

Natural da cidade de Grão Mogol, Lourdes Francisco é professora aposentada e artesã. Tem 60 anos e é candidata ao governo de Minas pelo PCO. Foi militante do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) e em 2016, concorreu ao cargo de vereadora de sua cidade natal pelo PT. Na ocasião, conquistou a suplência. Nas eleições de 2022, não declarou nenhum valor em sua lista de bens ao TSE. O candidato a vice em sua chapa é Sebastião Pessoa (PCO).

Marcus Pestana (PSDB)

Marcus Pestana , 62 anos, é formado em Economia e ex-deputado federal. Nascido em Juiz de Fora, Pestana já foi presidente do PSDB em Minas Gerais e também já foi secretário estadual da Saúde durante o governo de Aécio Neves. Nas eleições de 2010, conquistou uma vaga como deputado federal pelo PSDB e foi reeleito em 2014. Nas eleições de 2022, o candidato declarou patrimônio de R$ 1,5 milhão. O candidato a vice em sua chapa é Paulo Brant (PSDB).

Renata Regina (PCB)

Nascida em Belo Horizonte, Renata Regina , 35 anos, é doula, fotógrafa e militante no movimento feminista. Atuou na coordenação nacional da União da Juventude Comunista (UJC) e tem longa atuação nos movimentos populares. Em 2018, concorreu ao cargo de deputada federal, mas não foi eleita. Nas eleições de 2022, não declarou nenhum valor em sua lista de bens ao TSE. A candidata a vice em sua chapa é Tuani Guimarães (PCB).

Romeu Zema (Novo)

Atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema é o candidato à reeleição ao governo de Minas Gerais em 2022. Natural em Araxá (MG), cidade do Triângulo Mineiro, Zema tem 54 anos, é formado em administração e iniciou a vida política em 2018, quando foi eleito com 72,8% dos votos contra Antonio Anastasia (PSDB). Ele é o único governador eleito pelo Partido Novo. Anteriormente, Zema foi presidente do Conselho de Administração do Grupo Zema, empresa que faz parte da sua família. Nas eleições de 2022, declarou patrimônio de R$ 129,8 milhões. O vice em sua chapa é Mateus Simões (professor Mateus, também do Novo).

Vanessa Portugal (PSTU)

Vanessa Portugal , 52 anos, é professora da rede municipal da capital mineira e sindicalista. Natural da cidade mineira de Boa Esperança, ela já disputou vaga na prefeitura de Belo Horizonte por quatro vezes e no Palácio Tiradentes por outras duas. Foi candidata ao Senado em 2018 e à Câmara Municipal de Belo Horizonte (MG) em 2020, mas não foi eleita em ambas candidaturas. Nas eleições de 2022, declarou patrimônio de R$ 100 mil. O candidato a vice em sua chapa é Jordano Carvalho dos Santos (Jordano Metalúrgico, do PSTU).