Kalil para Zema: 'Não há por que esculhambar Lula'

Kalil defendeu o ex-presidente Lula em entrevista a TV Alterosa da Zona da Mata (foto: Reprodução/Youtube) Kalil, que apoia e é apoiado por Lula, defendeu o petista e disse que ele foi o "melhor presidente" para a região da Zona da Mata mineira. "Não há por que esculhambar o presidente Lula, viu senhor governador? Ele é um homem de bem e fez muito bem a essa região", disparou Kalil.





Embora sem citar nomes, Kalil disse que Zema finge não apoiar o presidente Jair Bolsonaro (PL). "O senhor não pode proteger o que está lá, fingindo que não está apoiando e esculhambar o nosso presidente, porque vai assumir a cadeira de presidente e vai assumir no primeiro turno", enfatizou Kalil.

O ex-prefeito também agradeceu o apoio do ex-presidente e enfatizou que eles mantêm uma amizade e disse reconhece que Lula o ajudou a crescer na campanha eleitoral. "Eu aprendi muito com ele. E ele gosta do jeito que nós tratamos Belo Horizonte. Ajudando o povo que precisa, na saúde, na educação", pontuou.