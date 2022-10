Denúncia de falta de pagamento: funcionários da campanha de Zema protestam

Manifestantes chamam Romeu Zema de 'caloteiro' (foto: Túlio Santos/EM/DA PRESS)





Em frente ao comitê de campanha do governador, 130 funcionários se juntaram para chamar o novista de “caloteiro”.









Em nota, a Palhares Assessoria e Marketing Político, informou que desde o dia 13 de setembro de 2022 vem trabalhando nas ativações de rua como panfletagem e abordagem eleitoral do candidato à reeleição.





No texto, a empresa diz que a campanha de Romeu Zema não cumpriu com suas obrigações contratuais notadamente os pagamentos das parcelas vencidas em 23/09 e 29/09 do corrente ano.













Qual é o número de Romeu Zema na disputa ao governo de Minas?

Em conversa com o Estado de Minas, a coordenadora da empresa, que não quis se indentificar, acusou o Novo de fazer ameaças em tom machista. Segundo ela, o presidente do Novo em Minas, Ronnye Antunes, a chamou de "vagabunda" após ser confrotado sobre os pagamentos. “Assim tornamos público o presente fato pois que mais de 400 pessoas estão sendo lesadas pela inadimplência da referida campanha. O inadimplemento contratual está causando grave lesão à empresa”, diz a nota.Em conversa com o, a coordenadora da empresa, que não quis se indentificar, acusou o Novo de fazer ameaças em tom machista. Segundo ela, o presidente do Novo em Minas, Ronnye Antunes, a chamou de "vagabunda" após ser confrotado sobre os pagamentos.





A reportagem entrou em contato com Ronnye, mas não obteve resposta até o momento. A assessoria de Romeu Zema afirmou, em nota, que a empresa não seguiu com o contrato e por isso houve rescisão.





“A empresa contratada pela campanha para realizar a panfletagem não conseguiu entregar os serviços com os quais se comprometeu no contrato, por isso foi necessária sua rescisão. Até o momento a empresa não comprovou ter prestado o serviço. Caso isso ocorra, a campanha efetuará o pagamento imediatamente.”

Um dia antes das eleições, neste sábado (1/10), funcionários que foram contratados pela campanha do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), protestaram pela falta de pagamento.