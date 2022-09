Qual é o número de Romeu Zema na disputa ao governo de Minas?

Em 2018, Zema derrotou o então senador Antonio Anastasia no segundo turno (foto: Leandro Couri /EM/D.A Press)

O atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) , tenta a reeleição com o número 30. Nas últimas eleições, ele derrotou o então senador Antonio Anastasia no segundo turno, recebendo 71,8% dos votos válidos.

Natural de Araxá, na região do Alto Paranaíba, o empresário de 57 anos fez carreira no Grupo Zema, fundado por seu avô há 99 anos. De 1990 a 2016, ele ocupou o cargo de presidente do Conselho de Administração da companhia, que tem faturamento bilionário e empresas em diferentes segmentos.

Leia também: TSE proíbe celular na cabine de votação





Eleições 2022

Dia e horário de votação: O primeiro turno ocorre no domingo dia 2 de outubro das 8h às 17h, no horário de Brasília. O segundo turno, caso necessário, será no dia 30/10.

Onde votar: O eleitor pode conferir o local de votação no site do TSE. Ou através do aplicativo e-Título, acessando "onde votar". Fizemos uma matéria com um passo a passo de como justificar ausência no dia da votação.

Quem deve votar: Todos os brasileiros alfabetizados, entre 18 e 70 anos, serão obrigados a votar no dia da votação, isto é, 2 de outubro ou 30/10 em caso de segundo turno. O voto é facultativo apenas para quem tem entre 16 e 18 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos.

Ordem para votar: Deputado federal - quatro dígitos Deputado estadual ou distrital - cinco dígitos Senador - três dígitos Governador - dois dígitos Presidente - dois dígitos

O partido Novo, de Romeu Zema, foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 15 de setembro de 2015, e tem como presidente Eduardo Ribeiro. Em 2018, Zema se tornou o primeiro governador eleito na história da sigla.