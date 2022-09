Qual é o número de Alexandre Kalil na disputa ao governo de Minas?

Alexandre Kalil integra a chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) concorre ao governo de Minas Gerais com o número 55. Ele integra a chapa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa o Executivo nacional.





Nascido em Belo Horizonte, o empresário da construção civil, de 63 anos, seguiu os caminhos do pai e também ocupou cargos na direção do Clube Atlético Mineiro. Entre 2009 e 2014, como presidente, fez parte da era mais vitoriosa do time de futebol, com a conquista de seis títulos, incluindo a Taça Libertadores da América, em 2013. Foi prefeito da capital mineira por dois mandatos, de 2017 a 2022, quando renunciou ao cargo para a disputa das eleições.

