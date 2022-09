Qual é o número de Carlos Viana na disputa ao governo de Minas?

Viana é o candidato do presidente Jair Bolsonaro e se filiou ao PL em abril deste ano (foto: Roque de Sá/Agência Senado)

O senador por Minas Gerais Carlos Viana (PL) vai disputar o cargo de governador do estado com o número 22. Ele integra a aliança em torno do presidente Jair Bolsonaro (PL) e se filiou à sigla em abril.

O jornalista, de 59 anos, passou por jornais, revistas e emissoras de rádio e televisão em mais de duas décadas de carreira. De 1999 a 2004, trabalhou na TV Alterosa, que pertence ao Diários Associados, mesmo grupo que edita o Estado de Minas.

