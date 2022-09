Viana divulga vídeo se referindo a Zema e Kalil como 'laranja' e 'vermelho'

"Em vermelho eu não voto de jeito nenhum e laranja está em cima do muro. Está quase vermelho", diz trecho do vídeo de campanha do senador Carlos Viana (PL), que coloca Zema e Kalil como candidatos parecidos

Em vídeo postado em suas redes sociais, a campanha do senador faz uma animação, colocando dois homens, moradores da área rural do estado, conversando sobre quem eles vão escolher para ser governador de Minas Gerais na eleição deste ano.

“Para governador, você está com aquele laranja ou com aquele outro que virou vermelho ?”, indaga um personagem do vídeo. “Em vermelho eu não voto de jeito nenhum e laranja está em cima do muro. Está quase vermelho”, responde o outro personagem.