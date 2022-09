Estado de Minas e TV Alterosa entrevistam hoje Renata Regina

A série de entrevistas do grupo Diários Associados com os candidatos ao Governo de Minas nas eleições de 2022 continua nesta quarta-feira (21/09). Renata Regina (PCB) será a entrevistada do dia.

Às 17h30, Renata Regina participa do "EM Entrevista", transmitido ao vivo no canal do Portal Uai no YouTube e também no em.com.br . O programa terá 40 minutos de duração.