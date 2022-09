Kalil sobre Bolsonaro: 'Vamos sair da barbárie no domingo'

Estado de Minas nesta terça-feira (20/9), o ex-prefeito de Belo Horizonte rebateu ataques de Jair Bolsonaro (PL) à sua gestão na capital mineira durante os períodos críticos da COVID-19. O candidato a governador de Minas Gerais Alexandre Kalil (PSD) criticou a forma como a pandemia foi tratada pelo governo federal. Em entrevista aonesta terça-feira (20/9), o ex-prefeito de Belo Horizonte rebateu ataques de Jair Bolsonaro (PL) à sua gestão na capital mineira durante os períodos críticos da COVID-19.









“O ‘imbrochável’ que falou não é? Deixa eu te falar, barbaridade é falar que quem toma vacina é jacaré. Barbaridade é receber 90 propostas da Pfizer enquanto esse país enterrava três mil pessoas por dia. Barbaridade é falar que quem se vacina pega Aids. Barbaridade é pegar uma criança, quando estava morrendo essa quantidade de gente, no colo e sem máscara. Barbaridade é imitar uma pessoa morrendo por falta de ar. Vem falar em barbaridade em pandemia comigo? Essa palavra se encaixa exatamente nele, é bárbaro, isso é barbárie. Então no domingo, no dia da eleição, nós vamos sair da barbárie e vamos voltar para a civilização”, disse Kalil.





Na sequência, o candidato do PSD disse acreditar em uma vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ainda no primeiro turno. O petista apoia a candidatura de Kalil em Minas e, segundo pesquisa divulgada nesta segunda (19/9) pelo Ipec, aparece com chances de vencer a disputa presidencial já em 2 de outubro





Kalil disse que acredita em vitória de Lula no primeiro turno das eleições presidenciais (foto: Alexandre Guzanshe/ EM/ D.A. Press)

Entrevista com candidatos ao governo

Estado de Minas recebe os candidatos ao governo estadual nas duas semanas que antecedem o primeiro turno das eleições. Após a sabatina do jornal, eles participam de entrevista no no "Jornal da Alterosa", da TV Alterosa, às 19h. A recebe os candidatos ao governo estadual nas duas semanas que antecedem o primeiro turno das eleições. Após a sabatina do jornal, eles participam de entrevista no no "Jornal da Alterosa", da TV Alterosa, às 19h. A primeira entrevistada foi Vanessa Portugal (PSTU) . Kalil foi o nome desta terça-feira.





Confira as próximas datas:

Renata Regina (PCB), quarta-feira (21/9);

Cabo Tristão (PMB), quinta-feira (22/9);

Indira Xavier (UP), sexta-feira (23/9);

Romeu Zema (Novo), segunda-feira (26/9);

Lourdes Francisco (PCO), terça-feira (27/9);

Carlos Viana (PL), quarta-feira (28/9);

Marcus Pestana (PSDB), quinta-feira (29/9);

Lorene Figueiredo (Psol), sexta-feira (30/9).