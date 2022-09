Vanessa Portugal: 'Não adianta nada produzir muito, se o povo passa fome'

Candidata ao governo de Minas Gerais pelo PSTU, Vanessa Portugal teve cinco minutos para responder perguntas sobre o seu plano de governo (foto: Marcus Vieira/EM/DA Pressa) Abrindo a série de sabatinas do Jornal da Alterosa, a candidata ao governo de Minas Gerais, Vanessa Portugal (PSTU), afirmou que a fome é um problema causado pelo sistema capitalista. Durante a entrevista, que foi transmitida pelo canal da TV Alterosa no Youtube e que teve duração de cinco minutos, a professora criticou o que chamou de “modelo de latifúndio” e ressaltou a importância da reforma agrária.





“(A fome) é um exemplo claro da barbárie que esse sistema capitalista impõe na população. Um grande (Brasil) produtor de alimento, o terceiro do mundo, um celeiro do mundo e 33 milhões de pessoas passando fome. E muito mais pessoas do que isso em insegurança alimentar. É preciso que a gente enfrente e mude o modelo do latifúndio. O estado tem que controlar uma parte da produção do alimento, porque ela tem que estar à serviço de alimentar as pessoas e tem que se fazer reforma agrária, tem que distribuir a terra. Não adianta nada produzir muito, se o povo passa fome”, disse.

Sobre a geração de empregos, a candidata foi enfática em relação à proposta do seu plano de governo. Para ela, é preciso investir em obras públicas e, também, no processo de industrialização do estado.





Além disso, Vanessa ressaltou sua visão sobre a mineração que rege o estado de Minas Gerais. De acordo com a candidata, é preciso rever o modelo de mineração que é realizado no estado, mas também, diminuir a atividade.





“Nós defendemos a estatização da mineração. A mineração é uma atividade estratégica e de muito impacto sobre o meio ambiente e sobre a vida das pessoas. Por isso ela tem que estar sob controle do estado, porque a riqueza é coletiva. E com a estatização, é preciso ter mais controle ambiental, mudar o modelo de mineração, reduzir a mineração e utilizar os recursos da mineração para investir nas áreas básicas, mas também investir na cadeia produtiva, no processo de industrialização”, afirmou.

Sobre o tema da saúde, a candidata pontuou a polêmica em torno do piso salarial dos enfermeiros que, após ser aprovado pelo Congresso Nacional, foi suspenso pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Vanessa afirmou que vai participar de um protesto em Belo Horizonte, no dia 21, próxima quarta-feira, em prol do piso. Além disso, a candidata defende uma saúde “100% SUS”, para que os recursos sejam destinados à saúde pública.





“É preciso ter mais investimento na saúde. A saúde tem que ser 100% SUS e, em especial, os recursos públicos têm que estar destinados às instituições públicas. Agora, para isso acontecer, tem que ter uma inversão de lógica, uma inversão de prioridades na forma como se gere o estado. Se nós não atacarmos aqueles que se apropriam das nossas riquezas para que essas riquezas possam ser utilizadas para resolver os problemas essenciais da população, eles não serão resolvidos”, disse.





O Jornal da Alterosa continua com as sabatinas que entrevistam os candidatos ao governo de Minas Gerais. Amanhã (20/9), o candidato do PSD, Alexandre Kalil, será o segundo entrevistado.

