'Envergonha os brasileiros', diz Tebet sobre Bolsonaro no velório da rainha

Bolsonaro em Londres para o velório da Rainha Elizabeth II, nesta segunda-feira (19/9) (foto: Reprodução/Redes sociais) A senadora Simone Tebet (MDB), candidata à presidência nas eleições deste ano, acusou o presidente Jair Bolsonaro (PL) de usar o velório da rainha Elizabeth II como ato de campanha eleitoral. Ela lamentou que o atual chefe do Executivo, que está em Londres, desrespeite o luto dos britânicos.





"Você acha que eu vim aqui fazer política? Pelo amor de Deus, não vou te responder, não", declarou. Na sequência, o presidente abandonou a entrevista





Simone Tebet comentou sobre a visita do presidente ao funeral e lamentou que ele tenha desrespeitado o luto dos britânicos. “Mais uma vez, constata-se que Bolsonaro não foi à Inglaterra por solidariedade ou por homenagem sincera à rainha Elizabeth II. Bolsonaro manteve do outro lado do Atlântico sua campanha eleitoral em tempo integral, num flagrante desrespeito ao luto de toda uma nação, de todo o povo do Reino Unido”, apontou.





“Bolsonaro, mais uma vez, envergonha a todos os brasileiros e mostra ao mundo o que sabemos desde a covid: uma pessoa sem qualquer sentimento ou empatia pela dor alheia”, completou a candidata.

Ao fim de cinco dias de homenagens para a rainha Elizabeth II em Londres, a monarca foi velada na capela da Igreja de Saint George, no castelo de Windsor, onde Elizabeth II agora descansa ao lado dos corpos do pai, o rei George VI; do marido, Philip de Edimburgo; da mãe, Elizabeth; e da irmã, Margaret.