Carlos Bolsonaro posta vídeos antigos de Felipe Neto com críticas ao PT

Novamente, Carlos Bolsonaro postou vídeo antigo de Felipe Neto criticando o governo Dilma (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) resgatou um vídeo antigo do Youtuber Felipe Neto, em que o digital influencer aparece falando mal do Partido dos Trabalhadores e dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Dilma Rousseff (PT). O vídeo foi publicado nas redes sociais do parlamentar na manhã desta segunda-feira (19/9).

No vídeo, Felipe Neto aparece “revoltado” com Dilma, na época da gravação, presidente do Brasil, e de Lula, quando a ex-presidente nomeou o petista para o cargo de ministro da Casa Civil. Na época, Felipe Neto se questionava como havia defensores do Partido dos Trabalhadores.

O youtuber disparava que apoiadores do Lula eram “imbecis” e questionava como um governo conseguia se manter no poder apesar do alto índice de rejeição.

Ao compartilhar o vídeo, o filho do presidente Jair Bolsonaro (PL) não escreveu nada.

Não é a primeira vez que Carlos Bolsonaro posta o vídeo de Felipe Neto fora do contexto. No dia 30 de agosto ele também publicou o vídeo nas redes sociais.



Atualmente, Felipe Neto apoia o ex-presidente Lula nas eleições e crítica recorrentemente o governo Bolsonaro.