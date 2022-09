Felipe Neto sobre campanha eleitoral de Bolsonaro: 'Pseudo vitimismo'

Felipe Neto usou as redes sociais para comentar campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (foto: Reprodução/Divulgação/AFP) O Youtuber Felipe Neto usou as redes sociais para comentar as estratégias de campanha eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (PL) . Com a reta final das eleições, o digital influencer disse que o presidente adotou agora um posicionamento de "pseudo vitimismo", no qual finge "ser arrependido".









O Youtuber fez a declaração em um vídeo publicado nas redes sociais nessa quarta-feira (14/9). Neto disse que o intuito é "alertar" seus seguidores, pois, para ele, os indecisos irão votar em quem cativar mais "empatia" entre os eleitores.





"A equipe do Bolsonaro mostrou para ele: ou você na reta final pelo menos finge que é um ser humano, que tem sentimentos, ou você já perdeu. E ele já aceitou", opinou Felipe Neto.





No vídeo, Neto reproduz as recentes falas de Bolsonaro, em quel ele afirma que irá entregar a faixa caso perca as eleições e declara que não há mais nada para fazer na terra e que irá se afastar da política caso seja derrotado.





Lula tá aí com 76 anos disputando eleição tu vai querer botar a pachorra que tu vai se afastar da política? Isso é tudo para quê? Imagem de coitado. Criar empatia. Que foi o que aconteceu em 2018 quando ele levou a facada", disse Felipe Neto, alegando que ele está tentando a mesma estratégia.

A última cartada de Bolsonaro pra tentar virar essa eleição.



NÃO

CAIAM

NISSO! pic.twitter.com/eqRGWY4HK5 %u2014 Felipe Neto %uD83E%uDD89 (@felipeneto) September 15, 2022





Felipe Neto ainda disse que as estratégias de auxílio não deram certo e que no desespero ele tenta não perder as eleições no 1º turno.