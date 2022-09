Bolsonaro vai acompanhar o funeral da rainha Elizabeth II em Londres

Bolsonaro estará em Londres para acompanhar o enterro da rainha. Informação foi confirmado pelo Itamaraty (foto: Sergio Lima/AFP) UOL. O presidente Jair Bolsonaro (PL) confirmou que vai acompanhar o funeral da rainha Elizabeth II em Londres, marcado para a próxima segunda-feira (19/9). A informação foi confirmada pela Itamary ao portal









"O convite à cerimônia foi encaminhado, na noite do sábado (10/9), à Embaixada do Brasil em Londres. Consultado na manhã do domingo, o senhor presidente da República orientou o Itamaraty a responder positivamente ao convite", informou o MRE.









A cerimônia deverá contar com a presença de líderes mundiais e será realizada às 11h - 7h, em Brasília - na Abadia de Westminster.



A presença de Bolsonaro no funeral seria também uma das próximas etapas de sua campanha eleitoral.



O funeral da rainha Elizabeth II, que morreu na última quinta-feira (8/9) em seu castelo real em Balmoral, na Escócia, será realizado em Londres . Em seguida, o corpo da rainha será enterrado no Castelo de Windsor.









Luto





Quando a morte da rainha foi confirmada, o presidente Jair Bolsonaro utilizou as redes para lamentar o ocorrido e decretou luto oficial por três dias no país

- Nesta data triste para o mundo, decretamos três dias de luto oficial e convidamos todo o povo brasileiro a prestar homenagens à Rainha Elizabeth II.



- DEUS SALVE A RAINHA! pic.twitter.com/4NB5GPJ9fy %u2014 Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) September 8, 2022