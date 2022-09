O rei Charles III, de 73 anos, discursou nesta segunda-feira (12) pela primeira vez no Parlamento britânico e afirmou que sente "o peso da História" após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth II, em uma cerimônia que reuniu as duas Câmaras em Westminster.



"Diante de vocês, não posso deixar de sentir o peso da História que nos cerca e que nos lembra das tradições parlamentares vitais a que os membros das duas Câmaras se dedicam com tanto compromisso", afirmou para os representantes da Câmara dos Comuns e da Câmara dos Lordes.