Elizabeth 2ª: caixão com o corpo chega a Edimburgo após cortejo fúnebre

Pelas janelas do carro fúnebre era possível observar uma coroa feita de algumas das flores favoritas da rainha, cultivadas nos jardins de seu castelo (foto: Getty Images)

Últimas homenagens dos moradores de Edimburgo (foto: Getty Images)

O cortejo fúnebre com o caixão da rainha Elizabeth 2ª partiu neste domingo pela manhã (11/09) do Castelo de Balmoral, na Escócia, rumo a Edimburgo.Esse foi o começo do transporte do caixão pelo país até o funeral de Estado previsto para o dia 19 de setembro, na Abadia de Westminster, em Londres. A rainha Elizabeth 2ª, de 96 anos, morreu na quinta-feira (08/09), em Balmoral, após mais de 70 anos de reinado.

Pelas janelas do carro fúnebre que leva o caixão da rainha era possível observar uma coroa feita de algumas das flores favoritas da rainha, cultivadas nos jardins de seu castelo.



No segundo carro do cortejo seguiam sua filha, a princesa Anne, e seu marido, o vice-almirante Tim Laurence. A princesa Anne acompanhará o caixão no trajeto a Edimburgo e depois na viagem a Londres, prevista para a terça-feira (13/09).

Carro com o caixão da rainha fez procissão em viagem de seis horas (foto: Getty Images)

O trajeto de Balmoral a Edimburgo é de mais de 160 quilômetros de estrada, percorridos em cerca de seis horas. Muitas pessoas chegaram desde cedo às cidades e vilarejos pelos quais estava prevista a passagem do cortejo para dar o último adeus à monarca.

Súdito leva flor para a rainha (foto: Reuters)

Muitas pessoas esperam pela passagem do cortejo fúnebre (foto: Reuters)

Pessoas de todas as idades se despedem da rainha (foto: Reuters)

Segundo informou a correspondente real da BBC Sarah Campbell, o cortejo incluiu 45 veículos.

Imagem aérea mostra cortejo fúnebre (foto: BBC)

Carro fúnebre com o caixão da rainha em procissão (foto: Reuters)

Súditos aguardam pela passagem do cortejo e se emocionam (foto: Getty Images)

A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, disse que esse era "um momento triste e comovente", já que a rainha deixou "seu amado Castelo de Balmoral" pela última vez.

"Hoje, enquanto faz sua viagem a Edimburgo, a Escócia renderá homenagens a uma mulher extraordinária", postou Sturgeon no Twitter.



A chegada da procissão para a despedida final da rainha em Londres está prevista para terça-feira.



- Este texto foi originalmente publicado em https://www.bbc.com/portuguese/internacional-62864573