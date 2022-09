O caixão de Elizabeth II chegou a Edimburgo neste domingo do castelo escocês de Bamoral, onde ela morreu na quinta-feira aos 96 anos.



A chegada a Balmoral é a primeira etapa de uma jornada para que os britânicos se despeçam da longeva rainha.



Pouco antes das 16h30 locais (12h30 em Brasília), o cortejo fúnebre entrou no Palácio de Holyroodhouse, residência oficial dos reis da Escócia, depois de percorrer as ruas de Edimburgo.



Sua chegada, após seis horas de viagem, foi aplaudida por milhares de pessoas.