Janones diz que Bolsonaro esconde relação com milícia e lembra de Marielle

Deputado federal mineiro e vereador carioca voltaram a discutir pelas redes sociais neste sábado O deputado federal e candidato à reeleição, André Janones (Avante-MG), e o vereador do Rio de Janeiro-RJ, Carlos Bolsonaro (PL), voltaram a protagonizar um embate nas redes sociais na noite do último sábado (10/9). O mineiro respondeu a uma postagem do filho 02 de Jair Bolsonaro (PL) associando o presidente à milícia e ao assassinato da vereadora carioca Marielle Franco.









“Como em toda campanha, para roubar votos de inocentes, a esquerda esconde o vermelho, critica drogas e chega até a dizer que não possui nenhuma relação com o comunismo. O candidato a Vice de Lula e Haddad em 2018 ter sido um membro do Partido Comunista do Brasil é mero detalhe”, escreveu o vereador.





Como resposta, André Janones publicou um texto semelhante ao de Carlos, mas elencando elementos da campanha de Jair Bolsonaro. O deputado federal diz que o presidente esconde Fabrício Queiroz, ex-militar próximo à família presidencial e apontado como pivô do esquema das rachadinhas; faz críticas ao Centrão, bloco político do qual o partido do presidente faz parte; e diz não ter relação com milícias cariocas.





Janones prossegue recordando a visita de Ronie Lessa, um dos suspeitos do assassinato de Marielle Franco, ao condomínio Vivendas da Barra , onde o presidente tem uma residência. A vereadora e o motorista Anderson Gomes foram executados a tiros em março de 2018.





Como em toda campanha, pra roubar os votos de inocentes, seu pai esconde o Queiroz, critica o centrão, e chega até a dizer que não tem nenhuma relação com a milícia. Os envolvidos no assassinato da Marielle Franco terem visitado o condomínio onde sua família mora é mero detalhe. %u2014 André Janones 7040%u270C%uFE0F (@AndreJanonesAdv) September 11, 2022

Carlos x Janones

Pré-candidato à presidência, Janones se retirou da disputa pelo Planalto para apoiar a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Desde então, o mineiro tem sido ativo nas redes sociais em apoio ao petista e já se envolveu em diversas discussões, em especial com Carlos Bolsonaro.





No fim de agosto, também nas redes sociais, o deputado federal informou que se tornou alvo de uma ação de Carlos Bolsonaro por tê-lo relacionado à milícia. Na ocasião, Janones ironizou o processo e perguntou se o vereador poderia fazer um desconto caso ele pagasse o valor da indenização em dinheiro vivo