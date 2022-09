Bolsonarista tentou agredir Ciro em Porto Alegre, diz equipe de campanha

Ciro Gomes (foto) cumpriu agendas em Porto Alegre neste sábado (10) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 3/9/22)

Durante uma caminhada de campanha em que estávamos eu e @EdianeMariaMTST, um homem esbravejou "Aqui é Bolsonaro", ao recusar o panfleto de nossas mãos. Em seguida, disse estar armado e colocou a mão na cintura, no cabo da arma. %u2014 Boulos 5%uFE0F%u20E30%uFE0F%u20E31%uFE0F%u20E30%uFE0F%u20E3 (@GuilhermeBoulos) September 10, 2022

Bolsonarista matou petista no MT

A equipe de campanha do presidenciável Ciro Gomes (PDT) emitiu nota para informar que um apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou agredir o candidato do PDT neste sábado (10/9), em Porto Alegre (RS). Segundo a equipe de Ciro, o homem estava armado e chegou a atacar fisicamente pessoas que compõem a comitiva do pedetista.Segundo o comunicado, Ciro cumpria compromissos no Acampamento Farroupilha, evento que comemora o aniversário da Revolução Farroupilha, quando o homem se aproximou. Policiais federais que compõem a comitiva de segurança do candidato retiraram o acusado do local."Um homem foi retirado pela Polícia Federal do Acampamento Farroupilha, na tarde deste sábado (10/9), após tentar agredir Ciro Gomes e sua equipe. O homem, apoiador de Bolsonaro, estava armado e tentou causar confusão durante a passagem da comitiva de Ciro pelo Acampamento, tradicional evento realizado em Porto Alegre", lê-se em trecho da nota."Os policiais federais que fazem parte da equipe de segurança de Ciro precisaram retirar o agressor do local para que nada mais grave acontecesse. O homem chegou a agredir fisicamente pessoas da equipe de Ciro. Todas as medidas estão sendo tomadas para que a polícia apure o caso e a Justiça determine punição ao agressor", encerra o comunicado.Ontem, o líder sem-teto Guilherme Boulos, candidato a deputado federal pelo Psol de São Paulo, disse ter sido ameaçado enquanto fazia campanha em São Bernardo do Campo (SP) . Ele estava acompanhado pela colega de partido Ediane Maria, que tenta vaga na Assembleia Legislativa de SP."Um homem esbravejou "Aqui é Bolsonaro", ao recusar o panfleto de nossas mãos. Em seguida, disse estar armado e colocou a mão na cintura, no cabo da arma", relatou Boulos, no Twitter.

Na quinta-feira (8), um homem de 24 anos, apoiador de Bolsonaro, matou um colega de trabalho, de 42, que defendia Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O suspeito deu várias facadas na vítima e a matou com um golpe de machado. O caso ocorreu em Confresa, no Mato Grosso (MT).



De acordo com a Polícia Civil mato-grossense, o suspeito confessou o crime após procurar atendimento médico na manhã de quinta-feira. Ele informou que começou a discutir com a vítima, Benedito Cardoso dos Santos, ainda na noite de 7 de Setembro, na chácara onde trabalhavam.



Em Foz do Iguaçu (PR), há dois meses, o guarda municipal Marcelo Arruda comemorava seu aniversário em uma festa que tinha o PT como tema quando o agente penal Jorge Guaranho, apoiador de Bolsonaro, invadiu a celebração e matou Arruda a tiros.

