Soraya diz que mudou de opinião sobre Bolsonaro após 'barbaridades'

Soraya Thronicke (foto) concorre ao Palácio do Planalto pelo União Brasil (foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

O desempenho de Soraya no Datafolha

A senadora Soraya Thronicke (MS), que concorre ao Palácio do Planalto pelo União Brasil, disse, neste sábado (10/9), que mudou de opinião a respeito do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, após "barbaridades" ditas por ele. A presidenciável criticou a postura do poder Executivo federal ante a pandemia de COVID-19 e a relação dele com as mulheres."Em 2018 eu me elegi, sim, com apoio do Bolsonaro. Trabalhei para ele, votei nele. Mas, como milhares de brasileiros, eu também mudei de opinião, depois que vi as barbaridades na condução da pandemia, na maneira desrespeitosa como ele trata as mulheres, depois das denúncias de escândalos de corrupção da família e dos amigos", afirmou, em sua inserção de hoje no programa eleitoral gratuito.Soraya foi uma das senadoras que fez oposição a Bolsonaro na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID. Nas propagandas, ela tem se apresentado como uma "onça". Na inserção de hoje, a parlamentar também criticou Luiz Inácio Lula da Silva, presidenciável do PT."Sou absolutamente contra o PT e contra o Lula, seu maior líder", falou.

Segundo o mais recente levantamento do Datafolha, divulgado ontem, Soraya Thronicke tem 1% das intenções de voto. Lula e Bolsonaro, os líderes, somam 45% e 34%, respectivamente.



Soraya está atrás, ainda, de Ciro Gomes (PDT), que tem 7%, e Simone Tebet (MDB), dona de 5%. A pesquisa está registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07422/2022.

