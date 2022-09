Datafolha: Lula tem 45% das intenções de voto; Bolsonaro soma 34%

Lula (esq.) e Bolsonaro (dir.) ocupam as primeiras posições na disputa presidencial (foto: MICHAEL DANTAS/AFP e Marcelo Ferreira/CB)

Confira:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 45% (tinha 45% em 1/9)

Jair Bolsonaro (PL): 34% (tinha 32% em 1/9)

Ciro Gomes (PDT): 7% (tinha 9% em 1/9)

Simone Tebet (MDB): 5% (tinha 5% em 1/9)

Soraya Thronicke 1% (União Brasil) (tinha 1% em 1/9)

Felipe d'Avila (Novo): 0% (tinha 1% em 1/9)

Sofia Manzano (PCB): 0% (tinha 0% em 1/9)

Verá Lúcia (PSTU): 0% (tinha 0% em 1/9)

José Maria Eymael (PSDC): 0% (tinha 0% em 1/9)

Padre Kelmon (PTB): 0% (tinha 0% em 1/9)

Leonardo Péricles (Unidade Popular): 0% (tinha 0% em 1/9)

Brancos: 4% (eram 4% em 1/9)

Não sabem: 3% (eram 2% em 1/9)

Segundo turno

O Datafolha simulou, ainda, eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro . Nesse cenário, o petista vence o capitão reformado por 53% a 39%. Em um hipotético segundo turno, há, neste momento, 7% de brancos e nulos e 1% de indecisões.

A pesquisa

O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, lidera a corrida rumo ao Palácio do Planalto. Segundo pesquisa divulgada nesta sexta-feira (9/9) pelo Datafolha, ele tem 45% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, aparece na segunda colocação, com 34%. A terceira posição é de Ciro Gomes (PDT), que soma 7% . Depois, vem a senadora Simone Tebet (MDB), dona de 5% das intenções de voto. Concorrente do União Brasil, a senadora Soraya Thronicke tem 1%. Felipe d'Avila (Novo) não pontuou. (Confira, ainda neste texto, a pontuação de todos os candidatos).Brancos e nulos somam 4%. O percentual de eleitores indecisos é de 3%.

A sondagem do Datafolha está registrada junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07422/2022.



Para a coleta dos dados, os pesquisadores responsáveis pelo levantamento fizeram 2.676 entrevistas entre ontem e hoje. A pesquisa foi contratada pelo jornal "Folha de S. Paulo" e pelo Grupo Globo.

