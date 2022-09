Pesquisa Datafolha: Lula tem 45%; Bolsonaro aparece com 32%

Lula aparece na frente com 45%, seguido por Bolsonaro, com 32% (foto: MICHAEL DANTAS / AFP; Miguel SCHINCARIOL / AFP)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 13 pontos percentuais à frente do presidente Jair Bolsonaro (PL). É o que aponta nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quarta-feira (1/9). Lula tem 45% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro aparece com 32%.





O ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) tem 9%, enquanto a senadora Simone Tebet (MDB) conquistou 5% da preferência do eleitorado.





Segundo o Datafolha, Soraya Thronicke (União Brasil), Pablo Marçal (PROS) e Felipe D'Ávila (Novo) tiveram 1%, cada, das intenções de voto. Vera Lúcia (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Eymael (Democracia Cristã), Leo Péricles (UP) e Roberto Jefferson (PTB) tiveram menos de 1%, cada.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou por unanimidade a candidatura de Roberto Jefferson à presidência. A condenação do então candidato no Mensalão o deixou inelegível até dezembro de 2023. O partido escolheu o vice-candidado, o auto-intitulado "Padre" Kelmon para concorrer à presidência.





Brancos e nulos somam 4%, e o percentual de eleitores indecisos é de 2%.



Confira: Lula: 53%

O Datafolha também simulou um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro. O petista obteve 53% das intenções, enquanto Bolsonaro conquistou 38%.





O Datafolha ouviu 5.734 eleitores entre 30 de agosto e 1º de setembro, em 285 municípios. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o númeroBR-00433/2022.