'MG não tem que pagar a dívida', diz candidato a vice-governador pelo PSTU

Esta é a sexta vez que Jordano Metalúrgico disputa as eleições; Em 2018, ele concorreu a governador (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





Quando perguntado sobre a dívida do Estado, que chegou a R$ 152,15 bilhões em junho , Jordano propôs um calote. Com isso, segundo ele, Minas Gerais poderia se sustentar com a própria economia, proveniente da mineração, da indústria de fundição e siderurgia, entre outros setores.









O candidato explicou que uma das propostas do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) é reestatizar as 100 maiores empresas do país, já que elas controlam a maior parte da economia brasileira.





"A realidade é esta: tem que tomar. Elas compraram a um preço muito pequeno, tanto é que nos primeiros anos já se comprova que pagaram a compra das estatais", declarou Jordano.





Ele também falou sobre as propostas para outras áreas, tais como segurança pública, educação e saúde. A entrevista foi publicada na íntegra no canal do Portal Uai no YouTube e pode ser vista abaixo.

O "EM Entrevista" também recebeu outros candidatos ao cargo de vice-governador de Minas Gerais nesta semana. A última entrevista será realizada amanhã, com o deputado estadual André Quintão (PT), que integra a chapa do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD).

O candidato a vice-governador Jordano Metalúrgico (PSTU), que integra a chapa de Vanessa Portugal (PSTU), questionou o endividamento de Minas Gerais nesta quinta-feira (1/9), durante a participação no podcast "EM Entrevista".