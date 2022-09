Campanha de Kalil processa Zema por uso de imagens do Hospital do Barreiro

Campanha de Kalil entrou na Justiça Eleitoral com um pedido de resposta contra Zema (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press; Marcelo Ferreira/CB/D. A. Press)





A peça foi exibida na quarta-feira (31/8), no bloco das 13h.





Para a campanha de Kalil, as imagens tentam “vender a imagem de bom gestor que está solucionando os problemas de Minas Gerais'' e fazendo “os maiores investimentos em saúde e educação da história”.





Na propaganda de Zema, a campanha ilustra as ações do governo mineiro com imagens do Hospital Metropolitano do Barreiro. O projeto foi impulsionado por Kalil quando ainda era prefeito de BH.





“Salta aos olhos a má-fé e o intuito usurpador da propaganda veiculada, causando repulsa a tentativa de usurpar obras e benfeitorias realizadas pelos adversários no afã de obter votos”, diz a representação entregue à Justiça Eleitoral.





A campanha de Kalil também acionou a Justiça, questionando o trabalho de cinco servidores públicos durante a agenda de campanha de Romeu Zema, na cidade de Viçosa.





A reportagem entrou em contato com a assessoria de campanha do governador mineiro mas ainda não obteve resposta.

