Diferença entre Zema e Kalil é de 10 pontos, diz pesquisa

Pesquisa do Instituto AtlasIntel, publicada com exclusividade pelo, mostra que a diferença entre o governador Romeu Zema (Novo) e o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) é de 10 pontos.De acordo com o levantamento, Zema tem 43,2% das intenções de voto na disputa Governador do estado de Minas. Kalil aparece com 33,1%.

Na terceira colocação, está Carlos Viana (PL), com 6,4%. Em seguida, Cabo Tristão (PMB) com 1,1%. Indira Xavier, candidata do UP, aparece com 1% no levantamento.Já os outros candidatos não pontuaram nem 1%. Lourdes Francisco (PCO), tem 0,4%; Lorene Figueiredo (PSOL) e Renata Regina (PCB), 0,3%; Marcus Pestana (PSDB) e Vanessa Portugal (PSTU), 0,1%.