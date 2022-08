Propaganda eleitoral: Lorene exalta Lula; Viana se 'espelha' em Bolsonaro

Viana e Lorene apareceram pela primeira vez no horário eleitoral da TV nesta sexta-feira (26/8) (foto: Reprodução) Começou nesta sexta-feira (26/8) o horário da propaganda eleitoral gratuita na rádio e na televisão. Os candidatos ao governo de Minas Gerais Lorene Figueiredo (PSOL) e Carlos Viana (PL) tiveram as primeiras aparições à noite. Ambos destacaram suas trajetórias e também demonstraram apoio à disputa na presidência da República, de formas distintas.









Além disso, declarou que seu voto à presidência será em Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mesmo que ele apoie seu concorrente ao pleito, Alexandre Kalil (PSD).



Mas ela também fez questão de criticar o atual governador, Romeu Zema (Novo). “A hora é agora, é Lula presidente e professora Lorene para governadora. Nosso dever de casa é derrotar Bolsonaro e Zema, porque o que a vida quer da gente é coragem. Vamos à luta!”, finalizando seus 37 segundos.





Já Carlos Viana destacou suas origens em Braúnas, Região Oeste de Minas, e relembrou os ensinamentos do pai. “Era uma pessoa muito alegre, sabia viver, sempre sorrindo e gostava de dançar. Não se sentia intimidado pelos desafios”, contou o candidato.





Ele continuou: “Eu vi meu pai chorar várias vezes, mas pouco tempo depois você o via de cabeça erguida dizendo: ‘Vamos em frente porque tenho muita coisa para fazer’. Se ele estivesse vivo hoje falaria isso para mim: ‘Siga em frente, meu filho. Eu te ensinei o caminho’. E ensinou mesmo. Meus pais são pessoas muito queridas na minha história, e falo deles com muito orgulho. A simplicidade que nós temos e que hoje me permitiu estar como senador da república, que para mim é algo muito importante e de agradecer a Deus todos os dias".





Viana, que busca se firmar como o nome de Jair Bolsonaro (PL) no estado, apesar de o presidente afirmar preferir outro postulante ao governo estadual , concluiu: “Tenho muita confiança que Deus vai nos abençoar, que o Brasil vai ser abençoado, que Minas Gerais vai ser um estado que voltará a brilhar dentro desse cenário, Minas vai voltar ao crescimento. Vamos começar a trabalhar, gente. Vamos começar a agir com responsabilidade, seriedade, a tomar decisões para que Minas seja mais igual, seja uma minas boa para todos nós”. A imagem de Bolsonaro apareceu por trás de Viana.





Tempo de rádio e TV

Kalil vai ter direito a 327 inserções no período de 35 dias de exibição do programa, com tempo diário de 4 minutos e 39 segundos e tempo total de 2h43. Já Zema vai ter 286 inserções, com tempo diário de 4 minutos e 5 segundos e tempo total de 2h22.





Pestana terá 165 inserções, com 2 minutos e 21 segundos de tempo diário e 1 hora, 22 minutos e 33 segundos total. Viana vai ter 158 inserções, 2 minutos e 15 segundos de tempo diário e 1h19 minutos de tempo total. Já Figueiredo contará com 44 inserções, um tempo diário de 37 segundos e tempo total de 22 minutos.



Demais candidatos





Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) também correm pela cadeira de governador. Contudo, os candidatos não têm direito a tempo de propaganda em televisão e rádio por conta da legislação eleitoral.

Formato

A propaganda vai ser dividida em dois tipos: em rede, de segunda-feira a sábado, com dois blocos de 25 minutos; e em inserções, com 70 minutos todos os dias divididos em partes iguais de 30 segundos.

Horários

Para disputa ao Governo de Minas, a propaganda em rede será realizada de 7h15 às 7h25 e de 12h15 às 12h25 nas rádios. Já na televisão, o programa será exibido de 13h15 às 13h25 e de 20h45 às 20h55. Elas serão exibidas somente às segundas, quartas e sextas-feiras.





Já as inserções acontecem todos os dias no rádio e na TV, de 5h à meia-noite, divididas em 46 ou 47 inserções. São 70 minutos por dia e 14 minutos por cargo.





As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.