Bolsonaro: 'gostaria de estar com o Zema desde o primeiro momento'

Zema e Bolsonaro em reunião em julho deste ano: bom relacionamento vem desde 2018 (foto: Redes Sociais/Reprodução ) O presidente Jair Bolsonaro (PL) elogiou a gestão de Romeu Zema (Novo) em Minas e disse que gostaria de estar ao lado do governador mineiro “desde o primeiro momento”. A declaração foi dada na tarde desta sexta-feira (26/8) ao programa Pânico, do "Grupo Jovem Pan".









“O Zema, no meu entender, está fazendo um bom governo em Minas Gerais. Conversei com ele algumas vezes para fazer um casamento ali, mas o partido (Novo) resolveu que tinha que ter um candidato a presidente. E do meu lado apareceu o Carlos Viana (PL), conversei com o Carlos Viana. Eu não posso deixar agora, como estive em Betim e em BH sem ter alguém para me ajudar lá. Ajudar a organizar comício, motociata, entre outras coisas mais”, respondeu o presidente, se referindo à sua passagem pela capital mineira na última quarta-feira (24/8)





Na sequência, o presidente seguiu elogiando o governador. Ele cita Alexandre Kalil (PSD) como um adversário em comum e diz que o candidato do PL ao governo do estado, Carlos Viana, não tem ciúmes de Zema.





“Conversei com Viana, não vamos fazer oposição nem criticar o Zema. Até porque ele fez, no meu entender, um bom governo lá e nós temos um opositor em comum que é o tal do Kalil, que é apoiado pelo PT. O Viana não vai ficar com ciúmes porque foi combinado isso aí. Eu gostaria de estar com o Zema desde o primeiro momento, mas o partido dele, o tal do Partido Novo, resolveu lançar uma candidatura própria”, concluiu, se referindo a Luiz Felipe d'Avila, que concorre à presidência pela legenda do governador mineiro.









Os dois candidatos à reeleição já trataram em outras oportunidades sobre o bom relacionamento entre eles. Em 2018, no segundo turno das eleições gerais, o mineiro declarou apoio a Bolsonaro, que, à época, disputava a presidência da República com Fernando Haddad (PT).

Eleições 2022

Lula (PT), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Vera (PSTU), Constituinte Eymael (DC), Felipe d'Ávila (Novo), Léo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Sofia Manzano (PCB) e Soraya Thronicke (União) são outros nomes que se colocam como candidatos à Presidência da República em 2022.





Kalil (PSD), Lorene Figueiredo (Psol), Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB), Vanessa Portugal (PSTU), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Cabo Tristão (PMB) também correm pela cadeira de governador de Minas.





As eleições deste ano acontecem em 2 de outubro. Caso necessário, o segundo turno ocorrerá no dia 30 do mesmo mês.

