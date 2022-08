Bolsonaro volta atrás e deve participar de debate na Band

Para Bolsonaro, vai ser 'tranquilo' responder às perguntas, mas que seus opositores deverão atacá-lo (foto: Alan Santos/PR)









“Eu devo estar domingo. Eu bati o martelo, mas eu devo estar. Antes eu achava que não deveria ir, agora eu acho que devo ir sim”, afirmou.





Sua participação no debate gera a expectativa do encontro com seu principal adversário na disputa ao Palácio do Planalto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A campanha do petista, no entanto, decidiu que Lula não confirmaria presença sem a certeza de que Bolsonaro comparecerá.





No Pânico, o presidente disse acreditar que sua estratégia dará certo. Segundo ele, vai ser “tranquilo” responder às perguntas, mas que seus opositores deverão atacá-lo.









“Eu vou ser fuzilado, vão atirar em mim o tempo todo, porque eu sou um alvo compensador para eles. Mas acredito que minha estratégia vai dar certo porque eu já me preparei para as perguntas. As respostas vão ser simples. Eu não devo nada. Então, é tranquilo responder essas acusações que fizeram na mídia sobre a covid”, disse o presidente.





O debate está marcado para este domingo (28). Até agora, estão confirmados os seguintes candidatos: Felipe D'Avila do Novo, Soraya Thronicke do União Brasil, Simone Tebet do MDB, e Ciro Gomes do PDT.





A campanha de Lula, segundo apurou o Correio, avalia que, sem a presença de Jair Bolsonaro, o petista vira alvo dos demais e correria risco de perder vantagem.

Após afirmar aos integrantes de campanha que não compareceria ao primeiro debate eleitoral deste ano, na Rede Bandeirantes, o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou atrás e disse que “deverá” participar, sim. A declaração foi dada durante sua entrevista ao programa Pânico, na Jovem Pan, nesta sexta-feira (26/8).