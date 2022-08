Ciro Gomes sobre Lula: 'Candidato Kinder Ovo, sempre com surpresa'

Ciro condenou algumas falas do ex-presidente no Jornal Nacional (foto: Evaristo Sá/AFP)





Para Ciro, Lula é um candidato “kinder ovo”, sempre com uma “surpresa”.





“O Lula disse que não quer anunciar o que vai fazer porque quer deixar uma pulga atrás da orelha. É um candidato kinder ovo - que é aquele chocolate que quando você abre tem uma surpresa dentro”, criticou Ciro.





Ministros apontam diferença de tom no JN de Bolsonaro para Ciro Para o ex-ministro, a possível eleição do ex-presidente, líder nas pesquisas eleitorais, não significa a pacificação do Brasil. Assim como a reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL).

“Peço que as pessoas se perguntem: eleito o Lula, o Brasil amanhecerá pacificado? Reeleito o Bolsonaro, o Brasil terá condições de ser pacificado? Essa é uma armadilha terrível”, afirmou.

“Insanidade é repetir as mesmas coisas do passado e esperar resultados diferentes. Me dê uma oportunidade, é tudo que eu peço!”, completou.

Depois da entrevista do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Jornal Nacional, da "TV Globo", o candidato ao Planalto e ex-ministro Ciro Gomes (PDT) criticou algumas falas do petista. A sabatina aconteceu na quinta-feira (26/8).