Ministros apontam diferença de tom no JN de Bolsonaro para Ciro

Os ministros da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), e das Comunicações, Fábio Faria (PP-RN), apontaram diferenças na condução e até na qualidade da gravação nas entrevistas realizadas, nessa segunda-feira (22/8), com o presidente Jair Bolsonaro (PL) , e nesta terça-feira (23/8), com Ciro Gomes (PDT), no "Jornal Nacional", daNogueira, um dos principais apoiadores do governo, foi às redes sociais parabenizar o programa pela "excelente condução da entrevista" com Ciro Gomes, mas ironizou dizendo que o mesmo tratamento "não foi possível com o presidente Bolsonaro".Também nas redes sociais, Faria disse que o apresentador William Bonner "não esqueceu Bolsonaro", pois, segundo ele, as perguntas para o pedetista foram feitas para "falar inverdades do governo".A ambientação também não escapou das observações do ministro da Comunicação."Melhoraram microfone, luz, tom de voz, o roteiro está ameno, sem agressividade, sem ironias, sem caretas e sem interrupções", afirmou.Ciro Gomes foi o segundo candidato ao Palácio do Planalto a ser sabatinado pelo jornal. Na última segunda-feira, Bolsonaro foi entrevistado. Neste ano, as entrevistas têm duração de 40 minutos, 13 a mais que no ano passado.Ainda nesta semana serão entrevistados Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na quinta-feira (25/8); e Simone Tebet (MDB), na sexta (26/8).