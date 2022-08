Ciro aproveita JN para lançar 'Lei Antiganância' e pede: 'Me ajude'

Ciro Gomes (PDT) foi sabatinado no "Jornal Nacional", nesta terça-feira (23/8) (foto: Reprodução/TV Globo)



Além disso, discursou aos eleitores indecisos e tentou encontrar um meio termo entre aqueles que votam em Nos minutos finais da sabatina no “Jornal Nacional”, nesta terça-feira (23/8), Ciro Gomes (PDT) apresentou uma proposta que ele próprio definiu como “polêmica”. O candidato à presidência lançou a ideia de uma “Lei Antiganância”, em que as pessoas poderiam pagar até, no máximo, o dobro da dívida que, assim, estaria quitada.Além disso, discursou aos eleitores indecisos e tentou encontrar um meio termo entre aqueles que votam em Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL)









O candidato à presidência nas eleições deste ano também fez um discurso com o intuito de captar eleitores de Lula e Bolsonaro, além daqueles que ainda não se decidiram em quem votar.



“Me ajude, me dê a oportunidade de mudar o Brasil, é o que lhe peço. A ciência de errar é repetir as mesmas coisas do passado e imaginar que vai ter resultado diferente. Não vai! Me ajude a livrar o Brasil dessa bola de chumbo do passado, vamos nos esperançar de novo”, disse.





“Você que vota no Bolsonaro porque não quer o Lula de volta, me dê uma chance. Você que vota no Lula porque não quer mais o Bolsonaro, há um país para governar, me dê uma oportunidade. E você, indeciso, sabe quantos são vocês? Mais da metade da população, está na mão de vocês mudar o Brasil”, concluiu.





Ciro Gomes é o segundo sabatinado para as eleições presidenciais no principal noticiário da TV Globo. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro abriu a série de entrevistas.





Os próximos entrevistados serão Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na quinta-feira (25/8), e com Simone Tebet (MDB), na sexta (26/8).