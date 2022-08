Ciro sobre governos do PT: 'Corrupção generalizada e colapso econômico'

Ciro Gomes em sabatina no "Jornal Nacional", da TV Globo (foto: Reprodução)

Ciro Gomes (PDT) afirmou, em sabatina no "Jornal Nacional", nesta terça-feira (23/8), que os governos do Partido dos Trabalhadores (PT) tiveram "corrupção generalizada e colapso econômico gravíssimo". O comentário do candidato foi feito após ele condenar a "polarização odienta" que existe no Brasil.A entrevistadora Renata Vasconcellos questionou o presidenciável se a forma dura como ele vem se referindo aos concorrentes não contribui para acirrar a polarização política que se acentuou no país."(Eu) estava tentando advertir que as pessoas não podiam usar a promessa enganosa do Bolsonaro para repudiar a corrupção generalizada e o colapso econômico gravíssimo que foram produzidos pelo PT", afirmou o candidato ao falar das eleições de 2018.

Ciro prosseguiu afirmando que estão tentando repetir o cenário das últimas eleições e que é necessário "denunciar isso" e que tem "que ser duro". "A corrupção é um flagelo no Brasil", sintetizou,