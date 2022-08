Bolsonarista que agrediu fotógrafo do Estado de Minas faz acordo na Justiça

Bolsonarista que agrediu repórter-fotográfico do Estado de Minas fez acordo para ler um pedido de desculpas à vítima (foto: Reprodução)

Paulo César Bretas, de 69 anos, responsável por agredir um repórter-fotográfico doem março de 2021 entrou em acordo no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para fazer uma retratação formal à vítima.Durante uma manifestação em favor do presidente Jair Bolsonaro (PL), em frente ao 12º Batalhão da Infantaria do Exército em Belo Horizonte, o idoso, que trabalha como Papai Noel de shopping durante o período natalino, agrediu o profissional da imprensa com um capacete, enquanto outros bolsonaristas gritaram "comunista".Antes da agressão, o jornalista chegou a mostrar seu crachá e tentou explicar que estava no local a trabalho, mas foi em vão.“Também levei pontapés na perna esquerda e golpes com um cabo de uma bandeira próximo ao rosto. Tudo isso sem motivo algum. Fui à manifestação simplesmente para fazer o meu trabalho, que é reportar. A primeira coisa que fiz foi me identificar como trabalhador da imprensa, mas o clima de histeria no protesto era tal, que as pessoas começaram a dizer que meu crachá era falso e partiram para cima de mim”, narrou o repórter na época do acontecimento.

Leia mais: Confira como será a visita de Bolsonaro a Belo Horizonte nesta quarta (24/8)

Ele chamou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. O idoso foi conduzido à delegacia e autuado por agressão.