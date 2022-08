Bolsonaro no JN: quais foram as palavras mais usadas pelo presidente

Brasil, eleições, ministro, auxílio, vacina e economia estão entre as palavras mais repetidas por Jair Bolsonaro (PL) durante sabatina no Jornal Nacional nessa segunda-feira (22/8). O presidente foi o primeiro candidato entrevistado do telejornal que ainda receberá os outros três líderes das pesquisas pelo Planalto ao longo da semana.

“Brasil” foi o termo mais utilizado pelo candidato à reeleição. Durante a entrevista, ele citou o nome do país por 25 vezes, de acordo com levantamento feito pelo Estado de Minas. “Federal” foi repetida por 11 vezes, “eleições” e “ministro”, foram ditas nove vezes; “auxílio” e “vacina”, por sete; “economia” e “agricultura”, em cinco oportunidades.

Bolsonaro no JN: apoiadores 'fazem festa' em sabatina do presidente

Veja a nuvem com as palavras mais utilizadas por Bolsonaro:

Curiosamente, o presidente não citou nenhuma das palavras escritas em sua mão. Bolsonaro compareceu à entrevista com uma cola onde se lia “Nicarágua”, “Argentina”, “Colômbia” (países comandados por líderes de esquerda) e o nome do doleiro “Dário Messer”.

Ao longo da entrevista, o candidato, que tenta a reeleição, tratou sobre temas como corrupção, filiação ao Centrão, desmatamento na Amazônia, gestão da COVID e ataques ao sistema eleitoral e a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segunda-feira (22/8): Jair Bolsonaro (PL);

Terça-feira (23/8): Ciro Gomes (PDT);

Quinta-feira (25/8): Luiz Inácio Lula da Silva (PT);

Sexta-feira (26/8):Simone Tebet (MDB)

A série Beabá da Política reuniu as principais dúvidas sobre eleições em 22 vídeos e reportagens que respondem essas perguntas de forma direta e fácil de entender. Uma demanda cada vez maior, principalmente entre o eleitorado brasileiro mais jovem.As reportagens estão disponíveis no site doe no Portal Uai e os vídeos em nossos perfis no TikTok