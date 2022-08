Bolsonaro no Jornal Nacional: "Temos um governo sem corrupção"

Bolsonaro citou nome de ministros para justificar fala sobre governo sem corrupção (foto: Rede Globo/ Reprodução) Jair Bolsonaro (PL) afirmou em sabatina no Jornal Nacional nesta segunda-feira (22/8), que não há corrupção em seu governo. O candidato à reeleição foi questionado sobre sua relação com o ‘Centrão’, como são chamados os partidos de centro-direita que compõem a maioria no Congresso Nacional, incluindo o Partido Liberal, pelo qual o presidente tenta mais um mandato.













“No meu tempo não era Centrão, não existia Centrão. No meu tempo, esses partidos que eu já integrei não eram tidos como partidos do Centrão. Agora o importante: nós temos um governo sem corrupção, eu indiquei ministros pelo critério técnico. Eu não aceitei pressões de lugar nenhum para escalar ministros”, disse o candidato, que, em sequência, elencou nomes escalados para sua equipe de governo





O presidente também questionou o uso da palavra ‘escândalo’ feito pelos âncoras do Jornal Nacional ao se referir à acusação de tráfico de influência que derrubou Milton Ribeiro do Ministério da Educação.





Centrão

Centrão é o nome dado ao bloco formado por partidos que se unem no Congresso Nacional e defendem seus interesses em conjunto “independentemente” de ideologia ou de que partido está no governo.





O termo é utilizado na política brasileira desde a formação da Assembleia Constituinte que deu origem à atual Constituição Federal, em 1988. Em sua carreira de mais de três décadas em cargos públicos, Bolsonaro foi filiado a vários partidos associados ao Centrão como o PFL, PSC, PPR, PTB, PP e o atual PL.





O que você precisa saber sobre as entrevistas no JN:

Datas:

Segunda-feira (22/8): Jair Bolsonaro (PL);

Terça-feira (23/8): Ciro Gomes (PDT);

Quinta-feira (25/8): Luiz Inácio Lula da Silva (PT);

Sexta-feira (26/8):Simone Tebet (MDB)

Hora:

Sempre às 20h30

Duração:

40 minutos





