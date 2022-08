Bolsonaro: 'Urnas serão respeitadas se eleição for limpa e transparente'

Jair Bolsonaro falou sobre eleições durante sabatina no JN (foto: Tv Globo/Reprodução)





A resposta foi dada ao ser questionado por William Bonner sobre a defesa da “liberdade de expressão”. Para o jornalista, mesmo o presidente falando a respeito do assunto, a impressão dada durante as manifestações de apoiadores é de que o chefe do Executivo Federal, apoia medidas antidemocráticas.





Para Bolsonaro , não se pode atacar uma pessoa que pede intervenção militar durante protestos. De acordo com ele, essa pessoa não responde por todas as outras que estão no manifesto.





“Não dá para impedir uma pessoa com uma plaquinha no meio da multidão”, afirmou Bolsonaro.





Questionado se ele iria reconhecer as eleições, mesmo que o resultado fosse divergente a ele, Bolsonaro evitou a resposta. “Serão respeitadas as urnas, desde que as eleições sejam limpas e transparentes”, disse.