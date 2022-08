Jornal Nacional: Bolsonaro volta a defender tratamento ineficaz para COVID

Bolsonaro é o o primeiro entrevistado do Jornal Nacional (foto: Reprodução/Rede Globo) Em entrevista ao Jornal Nacional na noite desta segunda-feira (22/8), o presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), voltou a defender o chamado ‘tratamento precoce’ contra a COVID-19. Questionado pela jornalista Renata Vasconcellos sobre seu comportamento na condução da pandemia, ele culpou a imprensa por um ‘desestímulo’ à autonomia médica.









“O grande erro disso tudo foi um trabalho forte da grande mídia, dentre eles a Globo, desestimulando os médicos a fazer o tratamento precoce. Isso é conhecido como uma liberdade do médico. Quando algo é desconhecido, como até hoje é desconhecido alguns possíveis efeitos colaterais da vacina. Desaconselhar, inibir e ameaçar cassar o registro de médicos. Isso que foi errado durante a pandemia”, disse o presidente.





Bolsonaro é o primeiro dos candidatos ao Planalto a ser sabatinado pelo telejornal da Rede Globo. Neste ano, as entrevistas terão a duração de 40 minutos, 13 a mais que no ano passado. Ainda nesta semana serão entrevistados Ciro Gomes (PDT), na terça-feira (23/8); Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na quinta-feira (24/8); e Simone Tebet (MDB), na sexta-feira (26/8).





No início do mês, a participação de Bolsonaro no JN foi posta em dúvida. Isso porque, inicialmente, ele queria ser entrevistado do Palácio do Planalto, em Brasília (DF). O Grupo Globo negou a proposta. Depois, o presidente aceitou comparecer aos estúdios da emissora, no Rio de Janeiro (RJ).





O que você precisa saber sobre as entrevistas no JN:

Datas:

Segunda-feira (22/8): Jair Bolsonaro (PL);

Terça-feira (23/8): Ciro Gomes (PDT);

Quinta-feira (25/8): Luiz Inácio Lula da Silva (PT);

Sexta-feira (26/8):Simone Tebet (MDB)

Hora:

Sempre às 20h30

Duração:

40 minutos





O "Beabá da Política"

Estado de Minas e no Portal Uai e os vídeos em nossos perfis no Instagram, Kwai e YouTube. A série Beabá da Política reuniu as principais dúvidas sobre eleições em 22 vídeos e reportagens que respondem essas perguntas de forma direta e fácil de entender. Uma demanda cada vez maior, principalmente entre o eleitorado brasileiro mais jovem. As reportagens estão disponíveis no site doe no Portal Uai e os vídeos em nossos perfis no TikTok