Bolsonaro para Bonner e Renata: 'Se vacinaram com vacina comprada por mim'

Jair Bolsonaro concede entrevista ao Jornal Nacional (foto: Tv Globo/Reprodução)



Ao ser questionado sobre a compra de vacinas, o presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, nesta segunda-feira (22/8), durante entrevista ao Jornal Nacional (JN), que os entrevistadores William Bonner e Renata Vasconcellos teriam sido imunizados pelas vacinas que ele comprou.

O presidente lamentou as mortes de COVID na pandemia. “Lamento, mas não podia ser tratado da forma que foi tratado”, disse.





“A solidariedade eu tive conversando com as pessoas nas ruas. Vendo as pessoas humildes não ter apoio dos prefeitos”, afirmou.





Bolsonaro também citou a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID, na qual ele chamou de “CPI do Circo”: “Não fui politicamente correto”.





Ao falar sobre a vacinação em massa, Bolsonaro disse que as vacinas foram compradas por ele. “Compramos mais de 500 mil vacinas. Eu comprei essas vacinas. Se vacinaram com vacina comprada por mim”, concluiu.