O que estava escrito na mão de Bolsonaro durante o Jornal Nacional

Ao levantar as mãos, Bolsonaro deixou a cola à vista (foto: TV Globo/Reprodução) O presidente Jair Bolsonaro (PL) levou uma “cola” para a sabatina do Jornal Nacional, nesta segunda-feira (22/8). Ele anotou na mão algumas palavras e foi flagrado pelas câmeras enquanto gesticulava. Vale lembrar que, na mesma entrevista da TV Globo, em 2018, o atual chefe do Executivo também foi com as palavras-chave para se lembrar de mencionar.









Já na entrevista de 2018, ele anotou “Deus”, “Família” e “Brasil”.





A entrevista do presidente abre a série de sabatinas com os presidenciáveis no principal noticiário da TV Globo.





O próximo entrevistado será o candidato Ciro Gomes (PDT), nesta terça-feira (23/8). Seguido por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na quinta-feira (25/8) e Simone Tebet (MDB), sexta-feira (26/8).