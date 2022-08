Bolsonaro sobre entrevista no JN: 'Pronunciamento de William Bonner'

Depois de participar de sabatina do Jornal Nacional, o presidente Jair Bolsonaro (PL) ironizou o jornalista William Bonner. Presidente esteve nos estúdios danesta segunda-feira (22/8).

Leia também: Bolsonaro vai discursar da Praça da Liberdade nesta quarta-feira

“Foi uma enorme satisfação participar do pronunciamento de William Bonner. Na medida do possível, com muita humildade, pudemos esclarecer e levar algumas informações que raramente são noticiadas em sua emissora. Pela paciência e audiência, o meu muito obrigado a todos!”, escreveu Bolsonaro no Twitter.