Internet reage a entrevista de Bolsonaro no JN: 'de olho na colinha'

O presidente estava com uma "colinha" na mão (foto: Reprodução TV Globo)

A entrevista do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Jornal Nacional, na noite desta segunda-feira (22/08), gerou críticas ao candidato a reeleição nas redes sociais. Celebridades. jornalistas e pessoas anônimas comentaram sobre o desempenho do chefe do Executivo no programa.



O presidente falou sobre o aumento do dólar, acusou Bonner de 'fake news', disse que o Brasil é um exemplo em gestão ambiental e afirmou que o não há corrupção em seu governo.





Leia mais: Jornal Nacional: Bolsonaro volta a defender tratamento ineficaz para COVID Os nomes dos apresentadores William Bonner e Renata Vasconsello ficaram entre os assuntos mais comentados da noite no Twitter, ao lado de "Bolsonaro", "Bolsoliro", "Bolso" e "Globolixo".

A "colinha" na mão do presidente também foi tópico online.

Repercussão Os pontos da entrevista foram discutido entre os usuários onlines que contestaram as falas de Bolsonaro. O candidato a reeleição foi chamado de 'mentiroso'.





O Bonner macetou o Bolsonaro aqui

Acho que Bolsonaro levou vantagem no JN. Em tom mais diplomático e seguindo as regras, seu discurso ganhou uma camada artificial de civilidade, que permitiu a ele saltar de mentiras sobre as urnas a planos de gestão com suavidade, normalizando absurdos com um tom de seriedade

Além do discurso, perfis criticaram a aparencia física do presidente.

a cacura do bolsonaro descascando trocando de pele tal como uma cobra #JN pic.twitter.com/pYONxXCBGP %u2014 thai (@thaifrtx) August 23, 2022

'Colinha' na mão

O presidente levou uma “cola” para a sabatina do Jornal Nacional. Ele anotou na mão algumas palavras e foi flagrado pelas câmeras enquanto gesticulava. Vale lembrar que, na mesma entrevista da TV Globo, em 2018, o atual chefe do Executivo também foi com as palavras-chave para se lembrar de mencionar.

Na sabatina desta segunda, Bolsonaro anotou: “Nicarágua”, “Argentina”, “Colômbia” (países comandados por líderes de esquerda) e o nome do doleiro “Dário Messer”. Ao longo dos 40 minutos de entrevista, no entanto, ele não chegou a mencionar nenhuma das palavras anotadas.



O próximo entrevistado será o candidato Ciro Gomes (PDT), nesta terça-feira (23/8). Seguido por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na quinta-feira (25/8) e Simone Tebet (MDB), sexta-feira (26/8).