Bolsonaro mente no Jornal Nacional ao dizer que não xingou ministros do STF

Jair Bolsonaro concedeu entrevista ao Jornal Nacional (foto: Tv Globo/Reprodução)





Questionado sobre os ataques, o presidente disse que William Bonner, apresentador do programa, estava fazendo uma “fake news”.





Apesar da fala, Bolsonaro já fez vários ataques aos ministros da Corte.





Em julho de 2021, Bolsonaro chamou Barroso, então presidente do TSE, de “idiota” e “imbecil” ao falar a respeito do voto impresso: "Só um idiota para fazer isso aí. É um imbecil. Não pode um homem querer decidir o futuro do Brasil na fraude", disse.





No mês seguinte, Barroso foi chamado de "filho da puta" por Bolsonaro durante um encontro com apoiadores em Joinville. "Aquele filho da puta (...) está atrás de mim. Aquele filho da puta do Barroso", afirmou.





O presidente também fez ataques ao ministro Edson Fachin, na época presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no qual ele classificou como “incompetente”.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) mentiu ao dizer que nunca xingou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) na entrevista ao Jornal Nacional, nesta segunda-feira (22/8).