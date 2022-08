Bolsonaro para Bonner sobre Centrão: 'Está me estimulando a ser ditador'

Jair Bolsonaro deu entrevista ao Jornal Nacional nesta segunda-feira (22/8) (foto: Tv Globo/Reprodução)





A declaração foi dada depois que Bonner questionou a aliança do presidente com o Centrão. O presidente criticou o grupo em 2018, durante a campanha eleitoral, e afirmou que jamais “se misturaria” com os deputados e senadores da ala.





“Você está me estimulando a ser ditador”, afirmou Bolsonaro. “Eu candidato?”, questionou Bonner.





Ainda para o presidente, sem a aliança alguns programas não seriam aprovados, como por exemplo, o Auxílio Brasil.





“Como eu vou trabalhar com um parlamento sem me aliar com o Centro?”, perguntou Bolsonaro. Em seguida, Bonner voltou a responder o chefe do Executivo federal: “Você está falando que eu estou estimulando o senhor a ser ditador?”, perguntou. "Sim, você está”, disse Bolsonaro.





Em seguida, Bonner questionou se Bolsonaro “sempre foi de Centrão”, como ele afirmou recentemente. Em resposta, o presidente disse que na sua época de parlamentar, o grupo não tinha esse nome.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que William Bonner, apresentador do Jornal Nacional, estava estimulando ele “a ser ditador” durante entrevista ao programa danesta segunda-feira (22/8).