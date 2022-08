Bolsonaro no Jornal Nacional: panelaços são registrados em BH

Houve registro de protestos em ao menos 7 bairros da cidade: Savassi (Centro-Sul), Prado, Havaí, Palmeiras e Cinquentenário, Ventosa (Oeste), Santo Antônio (Sul) e no Centro da capital.

panelaço e pessoas gritando FORA BOLSONARO no centro de BH, que sabooooor...

É, o panelaço deu uma miada aqui na ZO de BH, pelo menos no arredores do Havai, Palmeiras, Cinquentenário, Ventosa... Bora pras urnas, gente!

Eduardo Bolsonaro xinga e tenta intimidar ex-secretário: 'vai tomar no c'

FORAAAA GENOCIDAAAAAAAAA panelaço aqui em São Paulo pic.twitter.com/N0IlJwM3W2 — Vida %uD83E%uDD33 (@VidaWalkiria) August 22, 2022

Em outras capitais, também houve panelaço. Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo registraram protestos.A entrevista do presidente abre a série de sabatinas com os presidenciáveis no principal noticiário da TV Globo.