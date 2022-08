Bonner para Bolsonaro no JN: 'O senhor pretendia dar um golpe?'

William Bonner e Jair Bolsonaro na sabatina desta segunda-feira (22/8), no Jornal Nacional (foto: TV Globo/Reprodução) O apresentador do Jornal Nacional William Bonner iniciou a sabatina com o presidente Jair Bolsonaro (PL), questionando os ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF). O jornalista relembrou o chefe do Executivo de algumas declarações públicas a respeito do poder Judiciário e quis saber se ele pretendia dar um golpe.









Vale ressaltar que o presidente chegou a chamar o ministro Alexandre de Moraes de “canalha”, durante os atos do 7 de setembro em 2021. "Acabou o tempo dele. Sai, Alexandre de Moraes. Deixa de ser canalha", afirmou Bolsonaro, àquela época.





Em seguida, o jornalista questionou: “Candidato, com franqueza, o que o senhor pretende ou pretendeu com isso? Pretendeu, por acaso, criar um ambiente que de alguma forma permitisse um golpe? Contra o qual, inclusive, a sociedade civil se manifestou agora com a divulgação de dois manifestos em defesa da democracia?”.





A entrevista do presidente abre a série de sabatinas com os presidenciáveis no principal noticiário da TV Globo.





O próximo entrevistado será o candidato Ciro Gomes (PDT), nesta terça-feira (23/8), seguido por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na quinta-feira (25/8), e Simone Tebet (MDB), sexta-feira (26/8).