Jornal Nacional: Bolsonaro chega à Globo e sabatina está confirmada

O presidente Jair Bolsonaro confirmou a chegada nos estúdios do Jornal Nacional em seu perfil nas redes sociais. (foto: Reprodução/ Redes Sociais) O presidente Jair Bolsonaro chegou aos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, às 19h10 desta segunda-feira (22/8), para participar da sabatina no Jornal Nacional. A entrevista está marcada para começar às 20h30 e deve durar 40 minutos. A informação foi confirmada pela Rede Globo.





A participação de Bolsonaro na sabatina do Jornal Nacional foi colocada em dúvida no início do mês, quando o presidente manifestou a intenção de ser entrevistado no Palácio do Planalto, em Brasília (DF). Diante da recusa do Grupo Globo, o candidato à reeleição aceitou comparecer aos estúdios da emissora, no Rio de Janeiro (RJ)

O que você precisa saber sobre as entrevistas no JN:

Datas:

Segunda-feira (22/8): Jair Bolsonaro (PL);

Terça-feira (23/8): Ciro Gomes (PDT);

Quinta-feira (25/8): Luiz Inácio Lula da Silva (PT);

Sexta-feira (26/8):Simone Tebet (MDB)

Hora:

Sempre às 20h30



Duração:

40 minutos





O "Beabá da Política"