Paulo Guedes irá em entrevista no Jornal Nacional com Bolsonaro

Presidente participará de entrevista às 20h30, na TV Globo (foto: Isac Nóbrega/PR) TV Globo, nesta segunda-feira (22/8), às 20h30. O ministro da Economia, Paulo Guedes, acompanhará o presidente Jair Bolsonaro (PL) na entrevista ao Jornal Nacional, na, nesta segunda-feira (22/8), às 20h30.

Com a possibilidade de cada candidato entrevistado levar até três pessoas, o Chefe do Executivo fez questão da companhia do seu ministro.









O Chefe do Executivo abre a série de entrevistas do telejornal com os presidenciáveis. A entrevista será feita pelos apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos.