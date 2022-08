Bolsonaro no Jornal Nacional: Eduardo pede a Deus 'sabedoria ao Presidente'

Entrevista acontece às 20h30, no Jornal Nacional, na TV Globo (foto: Marcos Corrêa/PR)



Com a entrevista do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, marcada para esta segunda-feira (22/8) no Jornal Nacional, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou as redes sociais para demonstrar apoio ao pai. Na publicação, o parlamentar pediu sabedoria ao presidente.

É hoje 20:30h. Que Deus dê sabedoria ao Presidente! %uD83D%uDE4F%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 pic.twitter.com/YADKRAgQT6 %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) August 22, 2022









O Chefe do Executivo abre a série de entrevistas do telejornal com os presidenciáveis. A entrevista será feita pelos apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos. A entrevista será às 20h30, na TV Globo, com duração de 40 minutos.