Pesquisa BTG mostra queda de Lula e crescimento de Bolsonaro no Nordeste

Lula tem 58% das intenções de voto entre os nordestinos; Bolsonaro, 24% (foto: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP/ALAN SANTOS/PR)

Novo levantamento da BTG, divulgado nesta segunda-feira (22/8), aponta crescimento do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Nordeste e queda do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na mesma região. De acordo com a pesquisa, o chefe do Executivo tem 24% das intenções de voto, contra 58% do petista.