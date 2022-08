Veja a agenda dos candidatos à Presidência nesta segunda (22/8)

Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT), Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) (foto: Montagem/EM)

Confira a agenda dos 12 candidatos à Presidência da República nesta segunda-feira (22/8), informada pelas respectivas assessorias.





Jair Bolsonaro (PL):









Lula (PT):

Estará em São Paulo (SP) para entrevista exclusiva para veículos da mídia estrangeira, às 10h, no Hotel InterContinental. Às 19h, participa de lançamento do livro de fotos "O Brasil no Mundo: 8 anos de Governo Lula", no Memorial da América Latina.





Ciro Gomes (PDT):

Às 10h, participa de encontro com empresários do Instituto para Desenvolvimento do Varejo no Hotel Renaissance em São Paulo (SP).

Simone Tebet (MDB):

Faz caminhada na Boca Maldita, às 10h, em Curitiba, almoça às 12h30 em Almirante Tamandaré. Depois, segue para Ammes Norte, às 14h, onde visita o Ambulatório Multiprofissional Especializado. Retorna para Curitiba às 16h para visita ao comitê Simone e Ratinho. Às 19h40, concede entrevista online e ao vivo para a TV Gazeta de São Paulo. Às 20h15, estará no lançamento da candidatura à reeleição do deputado Anibelli Neto no restaurante Cascatinha.





Constituinte Eymael (DC):

Agenda ainda não divulgada.





Felipe D'Avila (Novo):

Agenda ainda não divulgada.





Léo Péricles (UP):

Agenda ainda não divulgada.





Pablo Marçal (Pros):

Participa às 9h30 de entrevista presencial na Rádio Trianon em São Paulo (SP). Às 16h, faz reunião com a vice Pérola Neggra e lideranças no seu comitê. Às 20h, concede entrevista online para a Gazeta do Povo.





Roberto Jefferson (PTB):

Sofia Manzano (PCB):

Participa do programa Pânico às 12h30. Depois, viaja à noite para Porto Alegre, onde cumpre atividades de campanha no dia seguinte.





Soraya Thronicke (União):

Em João Pessoa (PB), concede entrevistas por telefone às 10h. Segue para São Paulo (SP), onde faz treinamento para lidar com a imprensa e mídia às 14h. Às 18h, tem gravação de programa eleitoral.





Vera (PSTU):

Apresenta, pela internet, propostas de governo à União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública.